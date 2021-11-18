MB faiz kararı son dakika açıklanıyor! 2021 Kasım ayı TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı saat kaçta açıklanacak, ne oldu, Merkez Bankası faizleri düşürdü mü?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutuldu. Ekim ayında politika faizini 200 baz puan düşüren Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak konusu haline geldi. Ekonomistlerin beklentilerine göre faizlerde yeni bir indirimin daha söz konusu olması beklenirken gözler "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. 18 Kasım bugün gerçekleşecek PPK toplantısı sonrası karar 14.00'da duyurulacak. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...