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Haberler Yaşam MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:30

MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler, bu önemli sınav için hazırlıklarına hız verirken, sınavın ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geldi. 2025 LGS, öğrenciler için lise eğitimine geçiş sürecinin en kritik aşaması olarak dikkat çekiyor. Peki; 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, sınav tarihi.

MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini açıkladı. Öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından sınav için geri saymaya başladı ve yoğun bir şekilde hazırlıklara odaklandılar. LGS, ortaöğretim kurumlarına geçişte önemli bir rol oynayan sınav olarak, öğrencilerin geleceğini şekillendiriyor. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

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MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

LGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.