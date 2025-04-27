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MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:30
MEB 2025 LGS TARİHİ: Geri sayımda son haftalar! LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler, bu önemli sınav için hazırlıklarına hız verirken, sınavın ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geldi. 2025 LGS, öğrenciler için lise eğitimine geçiş sürecinin en kritik aşaması olarak dikkat çekiyor. Peki; 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, sınav tarihi.