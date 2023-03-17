Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:01

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

MEB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak branş ve kadro dağılımı da belli oldu. Peki, MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, son dakika MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

MEB 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada alım yapılacak kadro branş dağılımı da yer alırken öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağı kaydedildi. Şimdi ise gözler başvuru tarihi ve şartları için gelecek açıklamalarda. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 MEB 5 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında tüm merak edilenler.

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

SON DAKİKA: MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

SON DAKİKA