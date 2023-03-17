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Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:01

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları ve alım yapılacak kadrolar!

MEB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak branş ve kadro dağılımı da belli oldu. Peki, MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, son dakika MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler...