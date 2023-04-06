Haberler Yaşam MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:25

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı 2023'ün başladığını belirtmişti. Merkez ve taşra teşkilatlarında 5 bin personel alımı başvuruları 31 Mart'ta sona erdi. Bu noktada MEB personel alımı başvuru sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı