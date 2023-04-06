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Haberler Yaşam MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:25

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı 2023'ün başladığını belirtmişti. Merkez ve taşra teşkilatlarında 5 bin personel alımı başvuruları 31 Mart'ta sona erdi. Bu noktada MEB personel alımı başvuru sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Taşra ve merkez teşkilatlarında büro personel, mühendis, diyetisyen, hemşire ve avukat alımları sona erdi. Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderdi. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

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