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MEB Açıkladı: 12 Haziran'da eğitim ve öğretime ara verilecek mi? 12 Haziran 2026 tatil durumu netleşti!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:27
MEB Açıkladı: 12 Haziran'da eğitim ve öğretime ara verilecek mi? 12 Haziran 2026 tatil durumu netleşti!
Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde "12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı?" sorusu yer aldı. Böylece MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultunda tüm bilgiler netleşti. İşte LGS sınavı öncesinde okulların durumuna ve 12 Haziran tarihine ait detaylar…