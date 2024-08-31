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Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 16:33

MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncende önemli açıklamaları resmi sitesinde duyurdu. Yeni döneme öğrenciler Türkiye yüzyılı Maarif modeli ile merhaba diyecek. Peki, Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim programı nedir? Bakan Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceği tarihe ve modele dair açıklamalarda bulundu. İlk etapta 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak bu model akabinde diğer sınıflarda da başlayacak. İşte, detaylar...

MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda ise yeni döneme başlayacak olan öğrenci ve veliler "Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olan modele dair tüm detayları sizler için derledik. İşte, sabah.com.tr ile Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim hakkında detaylar...

MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NE DEMEK?

İnsanın ontolojik bütünlüğünü esas alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencinin bireysel gelişimini ruh ve beden boyutlarını içeren bütüncül bir bakış açısına dayanır. Bu model, öğrencilerin zihin gelişimlerinin yanı sıra beden ve duygu yönünden de gelişmelerini amaçlamaktadır.

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MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

MAARİF MODELİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

BU YIL BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak başlayacağını duyurdu. İçerikleri sadeleştiren ama ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyen yeni müfredat bu yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak.

MEB AÇIKLADI! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

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