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Giriş Tarihi: 26.07.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:28

MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvime göre, AÖL sonuçları yakın zamanda ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuç tarihi!

MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL 3. dönem sınavları tamamlanmış ve ardından soru ve cevapları yayımlanmıştı. Adaylar soru ve cevapları inceleyerek sınava dair yorumlar yaparken bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama!

MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Yapılan açıklamada; "14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

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MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir." denildi.

MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL SORU VE CEVAPLARI

1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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