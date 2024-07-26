Haberler
Yaşam
MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
17:28
MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvime göre, AÖL sonuçları yakın zamanda ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuç tarihi!