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Haberler Yaşam MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:34

MEB Bakan Selçuk duyurdu! , hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci gözlerini sorusunun yanıtına çevirdi. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler koca bir yılı geride bırakırken yaz tatilini iple çekiyor. Bakanı okulların ne zaman kapanacağına ilişkin soruların yanıtını verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Konuya yönelik olarak Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte son detaylar…

MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

Bakanı tarafından okulların ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı belli olmuştu. Haziran ayı içerisinde okulların kapanacağı tarihi merak eden öğrenciler karnelerini almanın heyecanı içine girdi. Okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre , okullar kapanıyor mu? 2021 Yaz tatili ne zaman karneler ne zaman verilecek? İşte bilgiler…

MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran 2021 tarihinde elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.

Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

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