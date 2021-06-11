MEB Bakan Selçuk duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci gözlerini okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler koca bir yılı geride bırakırken yaz tatilini iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman kapanacağına ilişkin soruların yanıtını verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Konuya yönelik olarak Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte son detaylar…