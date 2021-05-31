Kademeli normalleşme sürecinin bitmesine az bir zaman kala "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimin Haziran ayında başlayacağını açıklamıştı. Konu ile ilgili gelen öneriler arasında ise okulların Ağustos başında yüz yüze eğitime başlaması tavsiye edilirken şu sıralar en önemli konu ise okulların kapanış tarihi ve sonrasındaki süreç oluyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre; okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?