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Haberler Yaşam MEB Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.07.2021 22:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 22:12

MEB Bakan Ziya SelçukOkullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar sürmeye devam ediyor. LGS sonuçlarının da açıklanması ile birlikte yeni eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan bilindiği üzere dijital karneler 18 Haziran tarihinde alınmış ve basılı karneler ise isteğe bağlı olarak 2 Temmuz tarihinden itibaren okul müdürlüklerince teslim edilebilecek. Bu kapsamda; ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin en merak ettiği soru ise "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde okulların açılış tarihi de duyurulmuştu. Bilindiği üzere; 5 Temmuz tarihinde "Telafide Ben De Varım" programı başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velilerin de katılım göstereceği programın faaliyet haritası da yayınlanmıştı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB ile okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu!

Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

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Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek

Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

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