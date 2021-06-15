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Haberler Yaşam MEB Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama: Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:05

MEB Bakan 'tan açıklama: , hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

Okulların kapanış tarihi ile karnelerin veriliş tarihi ve süreç, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Hal böyle olunca; "?", "Karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili tarafından geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalar da gelmişti. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi programı uygulanacak. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? Bakan 'tan önemli açıklamalar.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Bu sene okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

MEB tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda "?" ve "Karneler ne zaman verilecek?" şeklindeki soruların yanıtları belli oldu. Bakan , konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken milyonlarca öğrenci karnelerin nasıl verileceği hakkında araştırma yapıyordu. Dijital ortamda MEB tarafından belirtilen tarihte verilecek olan karnelerin ardından okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Bu sene okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Bu sene okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Bu sene okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Bu sene okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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