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Haberler Yaşam MEB Bakanı Selçuk'tan "Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:59

MEB Bakanı Selçuk'tan "Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakanı "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtladı. Bilindiği üzere ülke çapında alınan tam kapanma kararı sonrası uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrencinin 3 Mayıs itibarıyla yüz yüze düzenlenmesi planlanan 2. Dönem sınavlarının tarihleri yeniden ertelenmişti. Hal böyleyken son dönemde "İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Bakan Ziya Selçuk öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

İkinci döneme ilişkin sınavların ertelenmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Bakanlığı'ndan gelecek olan "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Geçtiğimiz hafta çok kritik açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bu yıl 2 Temmuz tarihinde öğrencilerin karne sevinci yaşayacaklarını ifade ederken 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan sınavlarla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu Buna göre; Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak, 2. Dönem sınavlar ne zamana ertelendi? İşte MEB Bakanı 'tan gelen flaş açıklamanın detayları…

Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bakanı , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

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