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MEB Bakanı 'tan sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 olacak mı, ne zaman?

haberleri... Ortaokul ve liselerdeki yüz yüze sınavlarda yapılan değişikliğinin ardından ve olacak mı soruları da gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, yüz yüze eğitimde dördüncü hafta sona erecek. Milli Eğitim Bakanı , yaptığı açıklamada öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı konularına netlik kazandırdı. Öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, ve ara tatil hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 13:56
MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

haberi... Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken lise ve ortaokul sınavlarıyla ilgili olarak yeni kararlar alındı. Bu son dakika gelişmesinin ardından ve var mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, karnelerin verileceği tarihi öğrenmeye çalışırken Milli Eğitim Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi ve konu netlik kazandı.

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil ve konusunda aldıkları kararı da paylaştı.

İşte, Bakan Selçuk'un son dakika değerlendirmeleri;

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

ARA TATİL OLACAK MI?

Bakan , Nisan ayında bir verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine şu sözleri kullandı:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

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MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar.

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. yok." diye konuştu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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