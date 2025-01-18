Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 17:48

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılacak öğrenciler, başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında, ayrıca ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrenciler sınava katılabilecek. MEB tarafından 2025 bursluluk sınavı için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, başvurular başladı mı, ne zaman ve nereden yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2025 İOKBS bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru tarihlerini de merakla bekliyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2025?

2025 İOKBS bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak. Sınav, merkezi sistemle eş zamanlı olarak ve tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İOKBS 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İOKBS başvuru tarihleri, henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da burs başvurularının Şubat ayında başlaması bekleniyor.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

SON DAKİKA