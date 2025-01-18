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MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
17:48
MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılacak öğrenciler, başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında, ayrıca ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrenciler sınava katılabilecek. MEB tarafından 2025 bursluluk sınavı için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, başvurular başladı mı, ne zaman ve nereden yapılacak?