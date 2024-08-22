MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulaması getirildi. Bu uygulamayla birlikte gelen değişimlerden biri de deneme sınavları için oldu. YKS, LGS ve diğer büyük sınavlar öncesinde son durumlarını ölçmek amacıyla bazı dönemler okullarda gerçekleştirilen bu imtihanlar artık yapılmayacak mı?