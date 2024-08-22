Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
16:28
MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm illerde uygulamaya yönelik yeni bir genelge yayımladı. MEB'in bu sınavlarla ilgili kararını da barındıran genelge milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Peki, MEB denme sınavlarını kaldırdı mı, okullarda neden bu uygulama yapılmıyor? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberde…