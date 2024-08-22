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Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:28

MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm illerde uygulamaya yönelik yeni bir genelge yayımladı. MEB'in bu sınavlarla ilgili kararını da barındıran genelge milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Peki, MEB denme sınavlarını kaldırdı mı, okullarda neden bu uygulama yapılmıyor? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberde…

MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulaması getirildi. Bu uygulamayla birlikte gelen değişimlerden biri de deneme sınavları için oldu. YKS, LGS ve diğer büyük sınavlar öncesinde son durumlarını ölçmek amacıyla bazı dönemler okullarda gerçekleştirilen bu imtihanlar artık yapılmayacak mı?

MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

DENEME SINAVLARI KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm illerde uygulamaya yönelik yeni bir genelge yayımladı. Bu model, öğrencilere zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim yaklaşımı hedeflemektedir.

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MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Küçük yaşta çocukların stres ve kaygı yaşamasını önlemek adına okullarda denme sınavı uygulaması artık yapılmayacak. Öğrencileri yarış ve rekabet bilincinden uzaklaştırarak, geliştirici ve öğretici uygulamalarla eğitim-öğretim çalışmaları devam edecek.

MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi.

MEB DENEME SINAVLARINI KALDIRDI MI 2024? Artık okullarda neden bu uygulama yapılmıyor?

Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.

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