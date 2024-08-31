Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
14:24
MEB DUYURDU! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir? Bu yıl başlıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncende önemli açıklamaları resmi sitesinde duyurdu. Yeni döneme öğrenciler Türkiye yüzyılı Maarif modeli ile merhaba diyecek. Peki, Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim programı nedir? Bakan Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceği tarihe ve modele dair açıklamalarda bulundu. İlk etapta 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak bu model akabinde diğer sınıflarda da başlayacak. İşte, detaylar...