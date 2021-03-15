MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS kısaltması ile anılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, binlerce adayın katılımı ile 14 Mart tarihinde tek oturumla sona erdi. MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. Bunların başında, 2021 MEB EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu geliyor. Zira, EKYS soruları ve cevapları ile adaylar EKYS sınav sonuçları öncesinde ön tahminde bulunabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB EKYS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde;