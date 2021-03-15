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MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak da bilinen 2021 MEB EKYS sınavı, bugün binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları başta olmak üzere birçok detay hakkında araştırmalara başladı. 2021 MEB EKYS sonuçları öncesinde sınav soruları ve cevapları yayınlandı. EKYS soru ve cevapları ile adaylar puan tahmininde bulunmaya başlandı. Bu noktada, EKYS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, 2021 MEB EKYS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:30
MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS kısaltması ile anılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, binlerce adayın katılımı ile 14 Mart tarihinde tek oturumla sona erdi. MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. Bunların başında, 2021 MEB EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu geliyor. Zira, EKYS soruları ve cevapları ile adaylar öncesinde ön tahminde bulunabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB EKYS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde;

MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

2021 MEB EKYS sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı.

14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

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