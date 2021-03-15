MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
2021 MEB EKYS sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı.
14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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