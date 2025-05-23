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Haberler Yaşam MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:46

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı öğretmen yer değiştirme takvimini açıklamasıyla birlikte, öğretmenlerin il dışı tayin süreçleri gündemin üst sıralarına yerleşti. İl içi atamaların tamamlanmasının ardından, öğretmenler şimdi gözlerini iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına çevirdi. Peki, il dışı atama başvuruları hangi tarihlerde yapılacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek?

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme takvimine dair detayları duyurdu. İl içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin gözü bu kez iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sürecine çevrildi. Peki, 2025 yılı il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaytlar...

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce duyurulan atama takviminde yaptığı değişiklik sonrası öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini güncelledi. Bu kapsamda başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınırken, atama işlemleri 20 Mayıs 2025 tarihinde tamamlandı.

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MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İlk yayınlanan takvimde, il içi atama başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında, il dışı atama başvuruları ise 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak il dışı atama başvuru tarihleri henüz netleşmemiştir

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, yalnızca mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurulmasıyla kabul edilecektir.

Bu yöntem dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
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