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MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:46
MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı öğretmen yer değiştirme takvimini açıklamasıyla birlikte, öğretmenlerin il dışı tayin süreçleri gündemin üst sıralarına yerleşti. İl içi atamaların tamamlanmasının ardından, öğretmenler şimdi gözlerini iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına çevirdi. Peki, il dışı atama başvuruları hangi tarihlerde yapılacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek?