MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme takvimine dair detayları duyurdu. İl içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin gözü bu kez iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sürecine çevrildi. Peki, 2025 yılı il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaytlar...