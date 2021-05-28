Bu sene 6 Haziran tarihinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek Liseye Geçiş Sınavı için e-Okul LGS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama işlemleri başladı. Öğrenci ve veliler bu noktada konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken bilindiği üzere MEB tarafından yapılan açıklamada 27 Mayıs itibarıyla erişime açılacak belgelerin aynı zamanda okul müdürlükleri tarafınca mühürleneceği ve öğrencilere teslim edileceği ifade edilmişti. Buna göre "e-Okul öğrenci giriş ekranı ile LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte e-okul giriş ile 2021 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…