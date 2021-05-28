Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek olan MEB 2021 LGS sınav giriş belgesi için e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulamalar devam ediyor. Liseye geçecek öğrencilerin Haziran ayında katılım sağlayacağı sınava kısa bir süre kala MEB tarafından yapılan açıklamada belgelerin sistem üzerinden 27 Mayıs itibarıyla erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda "e-Okul öğrenci giriş ekranı ile LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 LGS sınav giriş belgesi alma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…