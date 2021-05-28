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Haberler Yaşam MEB ile 2021 okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 17:22

MEB ile 2021 , başlıyor mu? , 1 Haziran'da mı?

Okullarda salgın sebebiyle süreci devam ederken yüz yüze eğitimin ne zaman ve nasıl başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yapılan son açıklamalar ile birlikte gelecek resmi açıklamalar sıklıkla takip edilirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hal böyle olunca; "? 2021 bu yıl , başlıyor mu?" gibi soruların yanıtları da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Ziya Selçuk ise konu ile açıklamalarda bulunmuş ve merak edilen soruların yanıtları da bu şekilde verilmiş oldu.

Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

sorusunun yanıtı kademeli normalleşme sürecinin bitmesine az bir zaman kala araştırılıyor. Salgın nedeniyle şeklinde devam eden eğitim sürecinin ne zaman son bulacağı ve yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklamalar geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. "Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2021 bu yıl , başlıyor mu?" gibi merak edilen soruların yanıtları da bu şekilde verilmiş oldu.

Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın sürecinde önceliğin öğrencilerin ve velilerin sağlığı olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk'tan açıklaması geldi. Selçuk, lise ve üniversiteye hazırlık kurslarının bu süreçte açık tutulduğunu ifade ederken, okula dönüşle ilgili incelemeler sonunda bir karar verileceğini aktardı.

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Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı sonucunda okulların açılış tarihi netlik kazanacak. 1 Haziran Salı günü okula dönüş kararı bu toplantılar ışığında alınacak. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan toplantılarda alınacak kararlar ve okulların açılış tarihi haberimizde yer alacak.

Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

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