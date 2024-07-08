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Haberler Yaşam MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 05:58

MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmenler ikinci kez yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Takvime göre öğretmenlerin iller arası ve il dışı tayin başvuruları temmuz ayında yapılacak ve kontenjan kriteri gözetilecek. Peki, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEB öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuru takvimi ve konu hakkında ayrıntılar...

MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasının ardından öğretmenlere ikinci defa il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor. MEBBİS üzerinden alınması beklenen başvurular temmuz ayında başlayacak. Öğretmen tayin başvuruları kılavuz bilgileri kapsamında gerçekleşecek. Peki, 2024 öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman? İşte; MEB ile 2. yer değiştirme başvuru tarihleri 2024...

MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme hakkının ikinci kez tanınacağını açıkladı.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır. 'Öğretmenler Odası' buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez uygulayacağız. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri18 Temmuz'da gerçekleştirilecektir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri 30 Temmuz'da yapılacaktır" dedi.



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MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 2 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
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