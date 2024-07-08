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MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
05:58
MEB ile il içi il dışı 2. yer değiştirme başvuru tarihleri || 2. İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmenler ikinci kez yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Takvime göre öğretmenlerin iller arası ve il dışı tayin başvuruları temmuz ayında yapılacak ve kontenjan kriteri gözetilecek. Peki, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEB öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuru takvimi ve konu hakkında ayrıntılar...