MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Bu kapsamda; yüz yüze eğitime ara verildiğinden dolayı milyonlarca öğrenci "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. 2 Temmuz tarihinde öğrencilere karne verilecek olup 3 Mayıs sonrası yapılacak olan sınavların ertelenmesi ile birlikte sınavlar ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? MEB ile "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı belli oldu!