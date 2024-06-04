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MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:51
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 2 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlendi. Sınavın ardından LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusu gündeme geldi. Sınavda gözetmen, bina yöneticisi ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler MEB duyurularını yakın takibe aldı. Öte yandan 2024 LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt vermişti. Peki, MEB LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? İşte detaylar.