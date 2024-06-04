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Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:51

MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 2 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlendi. Sınavın ardından LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusu gündeme geldi. Sınavda gözetmen, bina yöneticisi ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler MEB duyurularını yakın takibe aldı. Öte yandan 2024 LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt vermişti. Peki, MEB LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? İşte detaylar.

MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda görev alan eğitimciler ''2024 LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusunu gündeme taşıdı. LGS sınav gözetmen ücretleri 2024 bilgisi daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılmıştı. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? İşte 2024 MEB sınav görevli ücreti ve ödeme tarihi ile ilgili detaylar.

MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 LGS TAMAMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapıldı. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı.

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MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır.

MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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