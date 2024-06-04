MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda görev alan eğitimciler ''2024 LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusunu gündeme taşıdı. LGS sınav gözetmen ücretleri 2024 bilgisi daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılmıştı. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? İşte 2024 MEB sınav görevli ücreti ve ödeme tarihi ile ilgili detaylar.