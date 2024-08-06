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Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:54

MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

MEB LGS 3. nakil tercih başvuru tarihleri, ek tercihler sonrasında araştırılıyor. LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından okulunu değiştirmek isteyen ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, Peki LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? Tercihler nereden ve nasıl yapılır? İşte, MEB lise yerleştirme takvimi 2024

MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

LGS 3. nakil tercih başvuruları bekleniyor. LGS 2. nakil sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. İkinci yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından boş kontenjanlara yerleşmek isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Peki LGS lise 3. nakil başvuruları nasıl, nereden yapılır?

MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI!
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

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MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

LGS TERCİH SÜRECİ 16 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK
LGS tercih ve nakil işlemlerinin ardından yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.

MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

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