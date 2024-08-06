Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:54
MEB LİSE YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2024: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?
MEB LGS 3. nakil tercih başvuru tarihleri, ek tercihler sonrasında araştırılıyor. LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından okulunu değiştirmek isteyen ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, Peki LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? Tercihler nereden ve nasıl yapılır? İşte, MEB lise yerleştirme takvimi 2024