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MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
19:30
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde çalışacak sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için sınav sonuçları gündemde. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başlamıştı. Bu kapsamda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yakından takip ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…