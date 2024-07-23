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Giriş Tarihi: 23.07.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:30

MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde çalışacak sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için sınav sonuçları gündemde. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başlamıştı. Bu kapsamda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yakından takip ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarının heyecanla yakından takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyordu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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