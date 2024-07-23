MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarının heyecanla yakından takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyordu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?