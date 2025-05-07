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Haberler Yaşam ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:33

ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları için geri sayım başladı. Bu kapsamda, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Özellikle Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerine ait sınavlar, bu yıl iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. döneminde gerçekleştirilecek ortak sınavların takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıl sadece 6. ve 9. sınıflarda Türkçe ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl kapsamını genişleterek ortaokul 6. ve 7. sınıflar ile lise 9. ve 10. sınıflarda uygulanacak. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TAKVMİ

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.

ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2. dönem 2. yazılı sınava ilişkin ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ortak sınav kılavuzunun sınavlardan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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