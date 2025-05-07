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ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
13:33
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları için geri sayım başladı. Bu kapsamda, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Özellikle Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerine ait sınavlar, bu yıl iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?