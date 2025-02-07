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MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
14:33
MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
2.Dönem 3 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle başladı. Yeni dönem için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınav takvimini açıkladı. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 12 ortak yazılı yapılacak. 2024-2025 eğitim yılında ise sınav sayıları ve düzeyleri artırıldı. Öğrenciler, sınavlar öncesinde konuları inceleyerek hazırlıklarını yapabilecek. Peki, 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?