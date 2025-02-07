MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2024-2025 eğitim yılı için yazılı sınav tarihleri yeni dönemin başlamasıyla öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Notlarını düzeltmek isteyen öğrenciler sınav tarihlerini beklerken MEB takvimi paylaştı. Resmî ve özel okullarda eğitim gören 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, 1. yazılı sınavlarına girecek. Geçen yıl 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Peki, 2. Dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman yapılacak?