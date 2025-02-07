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Haberler Yaşam MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:33

MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2.Dönem 3 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle başladı. Yeni dönem için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınav takvimini açıkladı. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 12 ortak yazılı yapılacak. 2024-2025 eğitim yılında ise sınav sayıları ve düzeyleri artırıldı. Öğrenciler, sınavlar öncesinde konuları inceleyerek hazırlıklarını yapabilecek. Peki, 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2024-2025 eğitim yılı için yazılı sınav tarihleri yeni dönemin başlamasıyla öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Notlarını düzeltmek isteyen öğrenciler sınav tarihlerini beklerken MEB takvimi paylaştı. Resmî ve özel okullarda eğitim gören 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, 1. yazılı sınavlarına girecek. Geçen yıl 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Peki, 2. Dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşmişti.
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşmişti.
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

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MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

BU SENE KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

MEB ortak sınav takvimi belli oldu! 2. Dönem 1. Yazılılar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
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