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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:26

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü derslerin başlamasıyla birlikte resmen başladı. Dönemin başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavların tarihleriyle birlikte bu sınavlardaki soru dağılımlarını da duyurdu. Bu dönem, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak sınav düzenlenecek. Geçtiğimiz yıla kıyasla sınav sayısı artırılırken, kapsamı genişletilen sınıf seviyeleri de dikkat çekiyor. Öğrenciler, sınavlara hazırlanabilmek için ilgili konu başlıklarına ulaşabilecekler. Peki, ikinci dönemdeki ilk yazılı sınavlar hangi tarihte gerçekleştirilecek ve soru dağılımlarına nasıl erişim sağlanabilir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk ortak sınav takvimini ve soruların konu dağılımlarını duyurdu. Bu dönem, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için düzenlenecek sınavlar, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlanan ortak yazılı sınav sistemi, bu yıl daha geniş bir çerçevede devam edecek. Peki, ikinci dönemin ilk yazılı sınavları hangi tarihlerde yapılacak ve soru dağılımlarına nasıl erişilebilir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait ortak sınav tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvime göre, ikinci dönemin ilk ortak sınavları Mart ayının son haftalarında gerçekleştirilecek. İşte belirlenen sınav tarihleri:

  • Birinci dönem ilk sınavları: 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı.
  • Birinci dönem ikinci sınavları: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
  • İkinci dönem ilk sınavları: 17-28 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak.
  • İkinci dönem ikinci sınavları: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, yaklaşan sınavlara hazırlık yapabilmek için konu başlıkları ve soru dağılımlarına MEB'in resmi kaynaklarından ulaşabilecekler.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

MEB AÇIKLADI:SORU DAĞILIMLARI BELLİ OLDU!

MEB tarafında gerçekleştirilen ortak sınav dağılımları için 2024-2025. yılı 2. dönem soru dağılımları paylaşıldı.

ORTAK SINAV SORU DAĞILIMLARI

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

BU SENE KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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