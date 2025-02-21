MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk ortak sınav takvimini ve soruların konu dağılımlarını duyurdu. Bu dönem, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için düzenlenecek sınavlar, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlanan ortak yazılı sınav sistemi, bu yıl daha geniş bir çerçevede devam edecek. Peki, ikinci dönemin ilk yazılı sınavları hangi tarihlerde yapılacak ve soru dağılımlarına nasıl erişilebilir?