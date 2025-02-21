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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:26
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden öğrenilir?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü derslerin başlamasıyla birlikte resmen başladı. Dönemin başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavların tarihleriyle birlikte bu sınavlardaki soru dağılımlarını da duyurdu. Bu dönem, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak sınav düzenlenecek. Geçtiğimiz yıla kıyasla sınav sayısı artırılırken, kapsamı genişletilen sınıf seviyeleri de dikkat çekiyor. Öğrenciler, sınavlara hazırlanabilmek için ilgili konu başlıklarına ulaşabilecekler. Peki, ikinci dönemdeki ilk yazılı sınavlar hangi tarihte gerçekleştirilecek ve soru dağılımlarına nasıl erişim sağlanabilir?