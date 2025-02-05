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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
06:09
MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvurular başladı mı?
2025 LGS sınavı için belirlenen tarih, öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Eğitim hayatlarını iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tarihlerini duyurdu. Başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?