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Haberler Yaşam MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:09

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvurular başladı mı?

2025 LGS sınavı için belirlenen tarih, öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Eğitim hayatlarını iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tarihlerini duyurdu. Başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

Öğrenciler, eğitim hayatlarına yön verecek LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sınav, güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. MEB LGS takvimini paylaştı ve merak edilen detaylar ortaya çıktı. Peki; Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman, hangi tarihte?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAVIN TARİHİ BELLİ OLDU
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvurular başladı mı?
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