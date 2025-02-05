MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvurular başladı mı?

Öğrenciler, eğitim hayatlarına yön verecek LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sınav, güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. MEB LGS takvimini paylaştı ve merak edilen detaylar ortaya çıktı. Peki; Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman, hangi tarihte?