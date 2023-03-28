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Haberler Yaşam MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 21:41

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

MEB personel alımı başvuru kılavuzu, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımı sonrası 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. MEB personel alımı başvuru ekranı ÖSYM üzerinde yerini alırken vatandaşlar 2023 MEB personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Merkez ve taşra teşkilatına 5 bin personel alınacak. Peki, MEB personel alımı başvuru şartları ne, kontenjanlar nasıl? İşte MEB personel alımı başvuru formu 2023 ve detaylar

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

MEB personel alımı şartları ve branş dağılımı aratılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MEB 5 bin personel alımı hakkında paylaşımda bulundu. Buna göre merkez ve taşra teşkilatlanmasında personel alımı yapılacak. Peki, MEB personel alımı ne zaman bitiyor? İşte MEB personel alımı başvuru ekranı!

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

SON DAKİKA: MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

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MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.

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