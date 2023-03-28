Haberler Yaşam MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

Giriş Tarihi: 28.03.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 21:41

MEB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU: MEB personel alımı başvuru son gün ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl?

MEB personel alımı başvuru kılavuzu, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımı sonrası 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. MEB personel alımı başvuru ekranı ÖSYM üzerinde yerini alırken vatandaşlar 2023 MEB personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Merkez ve taşra teşkilatına 5 bin personel alınacak. Peki, MEB personel alımı başvuru şartları ne, kontenjanlar nasıl? İşte MEB personel alımı başvuru formu 2023 ve detaylar