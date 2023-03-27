Haberler Yaşam 5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:00

Milli Eğitim Bakanlığı alım yapıyor. 45 bin öğretmen ataması yanı sıra 5.000 personel de kadroya alınacak. MEB personel alımı başvuru formu ve tercih ekranı ÖSYM üzerinde yerini aldı. Kontenjanlar ve branş dağılımı araştırılırken alımı gerçekleşen adayların öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerde görevlendirme alacağı da paylaşılanlar arasındaydı. MEB 5 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 MEB personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…