Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:00

5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı alım yapıyor. 45 bin öğretmen ataması yanı sıra 5.000 personel de kadroya alınacak. MEB personel alımı başvuru formu ve tercih ekranı ÖSYM üzerinde yerini aldı. Kontenjanlar ve branş dağılımı araştırılırken alımı gerçekleşen adayların öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerde görevlendirme alacağı da paylaşılanlar arasındaydı. MEB 5 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 MEB personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

MEB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. ÖSYM üzerinden alınan tercihlerde son gün yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı alımında başvuruların tamamlanması ardından sonuçlar beklenecek. Büro personeli, avukat, diyetisyen, hemşire, mühendis kadrolarında yapılacak alımın branş dağılımı da gündemde. MEB 5 bin personel alımı başvuru formu gönderimi için geri sayım başladı. Peki, 2023 MEB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

SON DAKİKA: MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

5 BİN MEB personel alımı başvuru formu ve ÖSYM tercih ekranı! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuru şartları neler?

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

SON DAKİKA