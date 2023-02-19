Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla ülke genelinde eğitime ara verildi. Depremden etkilenmeyen İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde okulların açılış tarihi netleşirken depremden etkilenen illerde ise hasar tespit durumuna göre karar verileceği bildirilmişti. Bu noktada ise Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açık mı, kapalı mı soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı, hangi illerde açılacak, ilkokul, ortaokul, liseler uzaktan mı yüz yüze mi olacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 71 ilde ve deprem bölgesinde 2. Dönem başlangıç tarihi.