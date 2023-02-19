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Haberler Yaşam MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:50

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla ülke genelinde eğitime ara verildi. Depremden etkilenmeyen İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde okulların açılış tarihi netleşirken depremden etkilenen illerde ise hasar tespit durumuna göre karar verileceği bildirilmişti. Bu noktada ise Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açık mı, kapalı mı soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı, hangi illerde açılacak, ilkokul, ortaokul, liseler uzaktan mı yüz yüze mi olacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 71 ilde ve deprem bölgesinde 2. Dönem başlangıç tarihi.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? | Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremleri çevre illerde büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Depremin etkilediği 10 ilde okulların açılış tarihi 1 Mart ve sonrasına ertelenirken diğer illerde ise 2 haftalık aranın ardından eğitimin başlayacağı belirtildi. Bu noktada binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?'' sorusuna yanıt arıyor. MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesindeki iller için alınan kararı duyurdu. Peki, 10 ilde ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN ÖZER DUYURDU!

Depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt verdi.

Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

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MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI? 71 İLDE EĞİTİM BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu.

Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

Bakan Özer, açıklamasında ''Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.'' ifadelerini kullandı.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 10 İL İÇİN YARIN KARAR VERİLECEK

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu ise ''10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah yarın açıklayacağız.

Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz.'' şeklinde yanıtladı.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? Deprem bölgesinde yarın okullar açılacak mı, ders var mı?

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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