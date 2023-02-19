20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? | Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremleri çevre illerde büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Depremin etkilediği 10 ilde okulların açılış tarihi 1 Mart ve sonrasına ertelenirken diğer illerde ise 2 haftalık aranın ardından eğitimin başlayacağı belirtildi. Bu noktada binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?'' sorusuna yanıt arıyor. MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesindeki iller için alınan kararı duyurdu. Peki, 10 ilde ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İşte, detaylar…