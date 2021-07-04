MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? Yeni dönemde Okullar ne zaman açılacak, 2021 yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatilinin gelmesiyle beraber ilkokul, ortaokul ve liselerde gözler yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı o tarih için "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. Uzunca bir süre uzaktan eğitim gören öğrenciler aşılamaların da hız kazanmasıyla yeni döneme okullarında devam etme ümidiyle geri sayıma başladı. Bu kapsamdaki tüm gelişmeler yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarihi duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile okullarda yeni dönemin başlangıç tarihi ve tüm detaylar…