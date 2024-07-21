MEB ücretli öğretmenlik başvuruları (e-Devlet ekranı) | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapacak olan adaylar bulundukları il ve ilçelerin ücretli öğretmenlik başvurularını yakından takip ediyor. Başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?