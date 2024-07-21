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MEB ücretli öğretmenlik başvuruları (e-Devlet ekranı) | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
17:22
MEB ücretli öğretmenlik başvuruları gündemde. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Bu kapsamda ücretli öğretmen alımları yapılacak. 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusunun detayları araştırılıyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur? İşte, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları!