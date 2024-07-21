Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB ücretli öğretmenlik başvuruları (e-Devlet ekranı) | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:22

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları (e-Devlet ekranı) | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları gündemde. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Bu kapsamda ücretli öğretmen alımları yapılacak. 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusunun detayları araştırılıyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur? İşte, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları!

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranı | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapacak olan adaylar bulundukları il ve ilçelerin ücretli öğretmenlik başvurularını yakından takip ediyor. Başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranı | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranı | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranı | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI (E-DEVLET EKRANI)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranı | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA