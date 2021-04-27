MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi soruları milyonlarca öğrenci, öğretmen ve ailesinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Başkan Erdoğan tam kapanma kararı alındığını duyururken, okullar ve sınavlarla ilgili de açıklamada bulundu. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı gibi sorulara yanıt verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamaları ve okullar kapandı mı, sınavlar ertelendi mi, iptal mi sorularının yanıtları…