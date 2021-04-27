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Giriş Tarihi: 27.04.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 12:22

MEB açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, ? , iptal mi?

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, ? , iptal mi soruları milyonlarca öğrenci, öğretmen ve ailesinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Başkan Erdoğan tam kapanma kararı alındığını duyururken, okullar ve sınavlarla ilgili de açıklamada bulundu. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanı okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı gibi sorulara yanıt verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamaları ve okullar kapandı mı, sınavlar ertelendi mi, iptal mi sorularının yanıtları…

MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamada bulundu. Bu noktada okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, soruları merak konusu olurken, konuya ilişkin bir diğer açıklama Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? , iptal mi? İşte bu soruların yanıtları

MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

8. VE 12. SINIFLAR KAPANDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

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MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavlar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, okullar kapandı mı? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

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