MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

Çok uzun bir süre uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci haziran ayıyla beraber okullarına kavuşurken öte yandan "Okullar ne zaman kapanıyor?" soruları yaz tatili için kısa bir süre kala öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve karnelerin verileceği tarihi duyurmuştu. Hal böyleyken 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği bu tarih merak ediliyor. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2021 yaz tatili için verilen o tarih ve okullarla ilgili Bakan Selçuk'un son açıklamaları…