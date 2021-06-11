Bir süredir uzaktan eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimiz haftadan bu yana yüz yüze eğitime geçerken yaz dönemiyle beraber "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylara değinmiş ve aylar öncesinde karnelerin verileceği ve dolayısıyla 2021 yaz tatilinin başlayacağı o tarihi duyurdu. Haziran ayının sonuna yaklaşırken konuyla ilgili detaylar da merak konusu haline geldi. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve tüm detaylar…