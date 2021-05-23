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Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtladı! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:42

MEB "?" sorusunu yanıtladı! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ilkokul ortaokul ve lise sınavları ile ilgili yeni karar geçtiğimiz gün Bakan tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarına ilişkin değerlendirmelerle ilgili öğrencilere seçenekler sunuldu. Öte yandan binlerce kişi "Ertelenen , 2. Dönem sınavları için tarihler belli oldu mu?" gibi sorular yanıt aramamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin merak ettiği bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte sınavlar ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili son gelişmeler…

Bakan Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt geldi! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavlarına ait detaylar!

İlkokul, ortaokul ve liselerde ikinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı tarih milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan MEB açıklamasına göre; öğrencilere bu kapsamda seçenekler sunuldu. Bu noktada ise öğrenci ve velilerin gözü "Ertelenen 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ikinci dönem notlarına ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem ? İşte tüm detaylar…

Bakan Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt geldi! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavlarına ait detaylar!

MEB'TEN SINAVLARA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

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Bakan Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt geldi! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavlarına ait detaylar!

Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı:

"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."

Bakan Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt geldi! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavlarına ait detaylar!

SINAV NOTU OLMAYANLAR

Bakanlığın açıklamasında, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ikinci dönemin sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacağı, isteyen öğrenciler için sınav yapılacağı kaydedildi.

Bakan Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt geldi! İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem sınavlarına ait detaylar!

İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarının geçerli olacağı ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacağı anlatılan açıklamada, "Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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