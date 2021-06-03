MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında okullarda yüz yüze eğitimle ilgili durum ve okulların kapanacağı tarih gibi detaylar belli oldu. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk açıklamasında okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarihi duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o açıklamaları