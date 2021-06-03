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Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 09:39

MEB açıkladı: ? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

, yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında okullarda yüz yüze eğitimle ilgili durum ve okulların kapanacağı tarih gibi detaylar belli oldu. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Selçuk açıklamasında okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarihi duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o açıklamaları

MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi ise okulların durumunu merak ediyordu. Beklenen açıklama gelirken öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan , "Karneler ne zaman verilecek?" sorusuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Haziran ayının ilk günlerine girilmesi ile birlikte ? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek? İşte MEB Ziya Selçuk ve MEB'den gelen son açıklamalar

MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karneler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

İşte Bakan Selçuk'un karnelerle ilgili açıklaması;"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

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MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

EĞİTİMDE TELAFİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı , "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ve karneler ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

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