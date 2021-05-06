MEB Ziya Selçuk'tan Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna flaş yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtladı. Bilindiği üzere ülke çapında alınan tam kapanma kararı sonrası uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrencinin 3 Mayıs itibarıyla yüz yüze düzenlenmesi planlanan 2. Dönem sınavlarının tarihleri yeniden ertelenmişti. Hal böyleyken son dönemde "İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Bakan Ziya Selçuk öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.