MEB Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Yeni tip coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitim devam ederken okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi yaklaşan yaz tatili tarihi ile beraber karnelerini alma heyecanını yaşayacak. Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde okullarda yeni karar alınıp alınmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya yönelik flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk okulların kapanma tarihi olarak Temmuz ayını işaret etti. Böylelikle "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek? Soruları net yanıt buldu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim hayatına devam eden öğrencileri için evlerdeki uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve yaz tatilinin başlayacağı merak konusu oldu. Son olarak 2 Temmuz 2021 tarihinde okulların kapanacağı ve yaz tatili başlayacağını bilinirken detaylar şöyle;