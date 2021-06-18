MEB Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Haziran ayı normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken okulların kapanış tarihine çok kısa süre kaldı. Bu noktada öğrenciler ve velileri okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman soruları araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından telafi eğitimi programı uygulanacak. Basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı