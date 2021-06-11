Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:22

MEB ’tan ? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 ?

tarafından , detayları son dakika olarak duyuruldu. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler kademeli normalleşme sürecinde yüz yüze eğitime geçmeye başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih merak edilmeye başlanırken , okullar kapanıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarih için Temmuz ayını duyurdu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, 2021 ? İşte MEB açıklamaları ile son gelişmeler…

MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?

, başlıyor sorusuna binlerce öğrenci son günlerde yanıt arıyor. Salgının seyrine göre uzaktan ve yüz yüze eğitim süreci dinamik kararlar gerektirirken ve karnelerin verileceği tarih ile ilgili olarak açıklama yaptı. Haziran ayı sona ererken tüm detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman? İşte son bilgiler…

MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

Milli Eğitim Bakanı , geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı;

"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

MEB Ziya Selçuk’tan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusuna yanıt! Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman?

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ SON DURUM!

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

SON DAKİKA