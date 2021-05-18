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Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:21

'tan "Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman başlayacak?" sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı , için tarihi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile duyurmuş ve öğrencileri 2 Temmuz tarihine kadar okullarda tutmak istediklerini ifade etmişti. Normalleşme kararlarıyla beraber okullarda yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak edilirken karnelerin verileceği tarih gibi birçok konu araştırılıyor. Bilindiği üzere ara tatil sömestrın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?" sorularına yaptığı açıklama ile yanıt vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitim süreci devam ederken Mayıs ayına gelinmesiyle beraber "Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman gelecek?" gibi sorular gündemde yerini aldı. Bu kapsamda milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi adeta geri sayıma başladı. Normal şartlarda Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil, bilindiği üzere sömestr'ın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz haftalarda yaptığı son dakika açıklaması ile 2021 yaz tatili tarihini duyurmuş Temmuz ayını işaret etmişti. İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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