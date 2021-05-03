MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son dönemde "Sınavlar ne zaman yapılacak, 2. Dönem sınavları ne zamana ertelendi?" gibi sorulara ilişkin son dakika gelişmeleri için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevirdi. Koronavirüs vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasıyla beraber eğitimde yeniden uzatan öğretim kararı alınırken öte yandan 2. Dönem sınavları da iptal olmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Hal böyleyken "İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman?" soruları milyonlarca öğrenci ve velinin araştırma konusu haline geliyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları ve tüm gelişmeler...