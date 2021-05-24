Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı:



"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."