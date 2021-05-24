Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ilkokul ortaokul ve lise sınavları ile ilgili yeni karar geçtiğimiz gün Bakan Ziya Selçuk tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarına ilişkin değerlendirmelerle ilgili öğrencilere seçenekler sunuldu. Öte yandan binlerce kişi "Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, 2. Dönem sınavları için tarihler belli oldu mu?" gibi sorular yanıt aramamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin merak ettiği bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte sınavlar ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili son gelişmeler…