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Giriş Tarihi: 04.06.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 08:25

MEB ’tan son dakika açıklama geldi! ? 2021 , ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci ve velisi , sorusuna yanıt arıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme takvimi açıklanırken , yaz tatili ve okulların kapanma tarihine ilişkin birçok konu belli oldu. Bilindiği üzere okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı , 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih için Temmuz ayını işaret ederek eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor? ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte MEB son dakika açıklaması

MEB Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

tarafından sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih için Temmuz ayını işaret edilmişti. Milli Eğitim Bakanı konuya yönelik öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade ederken yaz tatili ve yüz yüze eğitim hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları ile okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 , ne zaman verilecek? İşte son detaylar…

MEB Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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MEB Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MEB Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

MEB Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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