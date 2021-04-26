MEB Ziya Selçuk’tan yaz tatili ve sınavlar açıklaması: Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak ve ara tatil olacak mı soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Normal şartlarda öğrencilerin dönem ortasında ara tatil yapması gerekiyordu. Ancak bu yıl korona salgını nedeniyle Nisan ayı ara tatili, sömestr ile birleştirildi. Bu sebepten dolayı öğrenciler ara tatil yapmayacak. Okullar ne zaman kapanacak ve 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak soruları ise yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu.