Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son kararda koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu da yanıtlamıştı.