MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştme başvurularını başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarıyıl tatilinde tayin başvuruları alınacak. Öğretmenlerin başvuru süresi iki aşamada gerçekleşecek. Peki, il içi ve il dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?