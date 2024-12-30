Haberler
Yaşam
MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
16:09
MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?
2025 yarıyıl tatiline girmeden öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yapılan duyuruya göre il içi ve iller arası mazerete bağlı tayin başvuruları 30 Aralık itibarıyla alınacak. Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenler; "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler" ile tayinlerini alabilecek. Peki, il içi ve il dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB kılavuzu ve başvuru ekranı