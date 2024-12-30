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Haberler Yaşam MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:09

MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

2025 yarıyıl tatiline girmeden öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yapılan duyuruya göre il içi ve iller arası mazerete bağlı tayin başvuruları 30 Aralık itibarıyla alınacak. Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenler; "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler" ile tayinlerini alabilecek. Peki, il içi ve il dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB kılavuzu ve başvuru ekranı

MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştme başvurularını başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarıyıl tatilinde tayin başvuruları alınacak. Öğretmenlerin başvuru süresi iki aşamada gerçekleşecek. Peki, il içi ve il dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?
Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

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MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

MEBBİS ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu: Öğretmen aile birliği, özür grubu tayini nasıl ve nereden yapılır?

İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

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